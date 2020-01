Einige der Kerzen, die Rofa-Fans vor dem Gebäude aufgestellt hatten, seien bereits am 2. Januar entfernt, Autos am Neujahrstag wahllos abgeschleppt worden, beschweren sich die Fans in den sozialen Netzwerken. Verantwortlich für die Aktionen machen sie den Eigentümer Max Maier. Manche bleiben sachlich, andere bezeichnen ihn als herzlos, verbittert – oder lassen gar alle Hemmungen fallen und wünschen dem Unternehmer, dass er „unter elendigen Schmerzen“ dem Ende zugeht. Auch die Kommentare unter einem Youtube-Video des Kontos „urbanharbor maxmaier urbandevelopment“ sind kritisch bis böse. In dem Video heißt es: „Jetzt ist Zeit für den Bruch der Egomanie“, worauf User kommentieren: „Jetzt ist Zeit, mich zu erbrechen“ oder „Das Ende der Egomanie? Aber eine 36 Jahre andauernde Ära beenden. Pah.“