Ludwigsburg Schlägerei in Hähnchenbraterei

Ludwigsburg - Ein 21 Jahre alter Mann ist am Samstag bei einer Auseinandersetzung in einem Schnellrestaurant im Industriegebiet Tammerfeld in Ludwigsburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 21-Jährige gegen 23.30 Uhr im Kentucky Fried Chicken in der Maybachstraße mit einem 30-Jährigen aneinandergeraten. Auslöser des Streits: Der 30-Jährige soll mit der 20 Jahre alten Begleiterin des Opfers geflirtet haben. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 30-Jährige dem 21-Jährigen ins Gesicht.