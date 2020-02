Ludwigsburg Stadt hofft wieder auf Bahnhofsumbau

Kritik am „Kaufhaus mit Gleisanschluss“

Ein Kernfrage dabei ist, welche Funktion die Immobilie künftig haben soll. Die Dibag setzt bislang voll auf Handel, weshalb Spötter in Ludwigsburg den Bahnhof gerne als „Kaufhaus mit Gleisanschluss“ bezeichnen. „Handel ist perfekt, um Leben in ein Gebäude zu bringen“, sagte der zuständige Dibag-Regionalleiter Anfang 2019, und an dieser Einschätzung hat sich offenbar wenig geändert.

Für die Stadt wiederum wäre es wichtiger, dass der Bahnhof als Mobilitätsdrehscheibe funktioniert. „Wir brauchen ein adäquates Empfangsgebäude für die Reisenden“, sagt der städtische Bahnhofsmanager Axel Müller. Nun gelte es, gemeinsam mit dem Besitzer und der Deutschen Bahn zu definieren, was dafür nötig ist.

Bäckereien, ein Supermarkt, eine Drogerie, ein Zeitschriftenladen – solche Geschäfte sind bereits vorhanden und allseits willkommen. „Ob aber am Bahnhof Spielwaren oder Elektroartikel verkauft werden müssen, kann man schon kritisch hinterfragen“, sagt Müller. Mehr Übersichtlichkeit, eine bessere Wegeführung – das wünscht sich der Bahnhofsmanager.

Einen Abriss sieht er skeptisch. Vielleicht, sagt er, „wäre eine Modifikation zeitgemäßer“. Die Dibag schien in der Vergangenheit die Investition in eine Umgestaltung nicht ganz abzulehnen, knüpfte dies aber indirekt an eine Bedingung. Wenn ringsum modernisiert werde, werde auch die Dibag „ihrer Verantwortung gerecht“, sagte der Regionalleiter einst.

Was passiert mit dem ehemaligen Nestlé-Grundstück?

Das Unternehmen wartet demnach ab, was im Umfeld passiert, denn auch dort gibt es einige ungelöste Probleme. So will die Stadt ebenfalls schon lange den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) umbauen, barrierefrei machen; die Ladenzeile am Rand soll verschwinden, die Gehwege sollen breiter werden. Auf der anderen Gleisseite wartet das nächste Großprojekt. Bis Ende März soll das ehemals Nestlé gehörende Industriegrundstück verkauft werden, eine Hälfte wird an einen privaten Investor, die andere Hälfte an die Stadt gehen. Noch sei nicht klar, was danach auf dem Gelände geschehe, sagt Knecht.

Denkbar wäre, dort Start-ups und Unternehmen aus der Kreativbranche anzusiedeln. Auch über den Bau eines Hotels wurde schon nachgedacht. Verschiedene Abteilungen im Rathaus spielen die Varianten gerade durch. „Ich bin da sehr offen“, sagt der OB. Er sei aber überzeugt, dass man für die drei Projekte – ZOB, Hauptgebäude und Nestlé – ein aufeinander abgestimmtes Konzept brauche.

Der ZOB-Umbau wird jedoch aller Voraussicht nach nicht vor 2024 beginnen, also wird bis dahin vermutlich auch die Dibag die Füße still halten. Dass die Stadt, wie bei Nestlé, selbst einspringt und ein Kaufangebot für das Bahnhofsgebäude abgibt, schließt Knecht nicht völlig aus. Der Erwerb stehe aber momentan nicht im Vordergrund. „Mir geht es jetzt erst einmal darum, eine gute Beziehung zur Dibag aufzubauen – mit dem Ziel, dass wir gemeinsam zu guten Lösungen kommen.“