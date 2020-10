Ludwigsburg - Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim öffnen am 16. Oktober ihre Saunalandschaft im Stadionbad. Der Betrieb von Saunen ist gemäß Corona-Verordnung des Landes unter Auflagen erlaubt. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert – das Saunieren ist in der Zeit zwischen 9 und 22 Uhr möglich. Auch gibt es weiterhin den Damensaunatag am Montag sowie die Herrensauna am Dienstag. Damit trotz eingeschränktem Betrieb möglichst viele Besucher die Sauna nutzen können und eine Schlangenbildung an den Kassen vermieden wird, gibt es alle fünf Minuten einen stufenweisen Einlass. Wichtig für alle Gäste: Das Mitbringen eines Saunahandtuches in Körpergröße. Für alle, die ihre Gesunderhaltung eher über Fitnesstrainings praktizieren, bieten die Stadtwerke im Stadionbad Ludwigsburg und Alfred-Kercher-Bad in Kornwestheim Aqua-Kurse an. Tickets und Infos zum Saunieren unter www.swlb.de/sauna.