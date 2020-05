Ludwigsburg Statt Haft: Junger Mann muss in Therapie

Ludwigsburg - Gehen Sie mit dem Gedanken aus der Verhandlung, dass das keine Gnadenentscheidung ist, sondern die letzte Chance, Ihr Leben in den Griff zu kriegen.“ Diese Mahnung gab Roland Kleinschroth, Vorsitzender Richter am Landgericht Heilbronn, einem 20-Jährigen, der am 21. September 2019 um ein Haar seine Mutter umgebracht hätte, mit auf den Weg. Der Angeklagte wollte sich nach einem Wutausbruch am Ludwigsburger Bahnhof vor eine S-Bahn werfen und seine Mutter mit sich ziehen – sie hatte die Hände in sein T-Shirt gekrallt, um ihn abzuhalten. In letzter Sekunde, als beide schon an der Bahnsteigkante wankten, zerrte ein beherzt eingreifender Mann – ein aus Syrien geflüchteter Musiker – sie von der Kante und beruhigte den Sohn. „Ein syrischer Asylbewerber hat verhindert, dass Sie an diesem Tag ihre Mutter umbringen“, sagte Kleinschroth. „Eine wahre Heldentat.“