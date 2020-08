Ludwigsburg Stop-and-go durch den Schilderwald

Ludwigsburg - Die Stadträte hatten es gut gemeint mit den Autofahrern: Um die Arbeiten auf der Baustelle zwischen MHP-Arena und Kreuzung B 27 zu verkürzen, forderten sie, dass dort im Zweischichtbetrieb gearbeitet werde. Hätte das wie gewünscht geklappt, wären die Bagger schon an Ostern angerückt und der größte Teil der Arbeit wäre wohl in die Zeit des Corona-Lockdowns gefallen. So aber hat der Vorstoß des Gemeinderats die Sache verzögert: Nun wird nicht nur im Einschichtbetrieb gearbeitet, sondern auch in einer Zeit, in der wieder alle im Auto unterwegs zu sein scheinen. Die Staus in Ludwigsburg haben neue Rekordwerte erreicht – Umleitungsstrecken gibt es nicht.