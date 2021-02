Ludwigsburg Streit zwischen Autofahrern eskaliert

Ludwigsburg - Am Sonntagabend ist es zwischen zwei Autofahrern in Ludwigsburg zu einem Streit gekommen, der in Körperverletzung endete. Einer der beiden Männer, ein 21-Jähriger VW-Fahrer, bog gegen 19.50 Uhr – vermutlich ohne Licht und ohne auf den fließenden Verkehr zu achten – von einem Tankstellengelände auf die Schwieberdinger Straße ein. Ein 51-Jähriger Ford-Fahrer musste daraufhin stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Ford-Fahrer stoppte den 21-Jährigen und stelle ihn zur Rede, was einen Streit zwischen den beiden Männern auslöste. Der 51-Jährige soll den 21 Jahre alten Mann im Zuge dessen auch geschlagen und getreten haben. Ein Zeuge alarmierte die Polizei.