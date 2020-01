Ludwigsburg Teure Brache: Asbest am Kepler-Dreieck

Ludwigsburg - Vor zwei Jahren am Fuchshof, jetzt am Kepler-Dreieck: Schon wieder muss die Stadt auf einer Brache asbesthaltiges Material entsorgen – und wieder sieht es so aus, als würde Ludwigsburg auf den Kosten sitzen bleiben. Schon 2013 hatte die Stadt das damals noch als Stellplatz für Gebrauchtwagen genutzte Areal beim Bahnhof gekauft, um dort einen „Green-Tower“ zu bauen. Das Hochhaus gibt es zwar noch immer nicht, aber als Experten im vergangenen Jahr prüften, ob das Gelände für eine Zwischennutzung in Frage komme, entdeckten sie asbesthaltige Platten im Boden. Gut erkennbar an ihrer roten Farbe. Die Entsorgung der Schadstoffe kommt auf 520 000 Euro.