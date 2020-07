Ludwigsburg - Ein noch unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 2 Uhr und 7.30 Uhr sein Unwesen auf einem Parkplatz bei der Stuttgarter Straße und der Wilhelmstraße in Ludwigsburg getrieben und acht Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei berichtet, ritzte er – vor allem in die Fahrertüren – entweder ein X oder einen langen Strich. An einem Porsche beschädigte er das Verdeck mit einem scharfen Gegenstand, an einem Lieferwagen kratzte er zwei Darstellungen aus der Folierung heraus. Der Schaden beträgt etwa 30 000 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen unter Telefon 0 71 41 / 18 53 53.