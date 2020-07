Ludwigsburg - Zwei Pedelec-Fahrer sind am Mittwochvormittag in Ludwigsburg-Oßweil an der Kreuzung zweier Feldwege zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, radelte ein 74-Jähriger in der Nähe eines Bolzplatzes und prallte, laut Polizeibericht „vermutlich aus Unachtsamkeit“, mit einer von rechts aus Richtung einer Gaststätte heranfahrenden 67 Jahre alten Frau zusammen. Während der 74-Jährige dabei leicht verletzt wurde, konnte die Polizei über den Verletzungsgrad der Frau am Mittwoch noch keine Aussage machen. Der Rettungsdienst brachte die Pedelec-Fahrerin ins Krankenhaus.