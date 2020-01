Ludwigsburg/Vaihingen a.d. Enz In der Chatgruppe zur Vergewaltigung verabredet

So sollte ein Handwerkerfahrzeug gemietet werden, als Opfer favorisierten die Männer ein Flüchtlingskind im osteuropäischen Ausland, um das Risiko, erwischt zu werden, möglichst klein zu halten. Das Kind sollte entführt, in einer Wohnung oder einem Hotelzimmer festgehalten und gefügig gemacht werden. Anfang Juni 2016 trafen sich die Männer am Einkaufszentrum Milaneo in Stuttgart, um weitere Details zu bereden. Ein 35-Jähriger aus Metzingen, der dritte im Bunde, sagte am Donnerstag aus, dass er nur zu dem Treffen gekommen sei, weil „ein Dreier“ in Aussicht gestellt wurde. Auch er ist inzwischen verurteilt.