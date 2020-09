Ludwigsburg - An der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Nord wollte am Samstag um kurz vor 23 Uhr ein aus Richtung Ludwigsburg kommender 26-Jähriger am Steuer eines VW Polo nach links zur Autobahnauffahrt Richtung Heilbronn abbiegen. Die Lichtzeichenanlage war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb und der 26-Jährige missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt zweier in Richtung Ludwigsburg fahrender Autos.