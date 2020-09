Ludwigsburg Waghalsige Aktion im Drogenrausch

Ludwigsburg - Ein 44-Jähriger ist am Montag in Ludwigsburg-Eglosheim über die Brüstung eines Balkons im vierten Stock und in die darunterliegende Wohnung geklettert. Mutmaßlich im Drogenrausch sorgte er dort für ein heilloses Durcheinander. Der Mann schloss sich in einem der Zimmer ein, schrie herum und randalierte. Als die Polizei in der Peter-Eichert-Straße eintraf, hatte der Mann gerade das Haus verlassen. Der 44-Jährige, der kaum ansprechbar war, wurde festgenommen.