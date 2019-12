Ludwigsburg Weihnachtsstimmung mit 184 Watt

Ludwigsburg - Eigentlich hat Klaus Müller die Zahlen ja im Kopf, aber zur Sicherheit hat er sie sich noch mal auf einen kleinen Zettel geschrieben: vier mal je 2640 LED-Lämpchen pro Engel, zwei mal 5000 Lämpchen pro Lichtervorhang, dazu kommen noch 3240 für den großen Barock-Engel, der am Forum am Schlosspark steht, und noch viele weitere Posten für knapp 80 Bäume, die die Stadt in der Vorweihnachtszeit beleuchten lässt. Am Ende steht dann unterm Strich eine nüchterne Zahl: 78 500 Lämpchen. So lässt sich also Weihnachtsstimmung beziffern.