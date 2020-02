Ludwigsburg Weniger Autos, mehr Sorgen

Gleichzeitig stieg aber die Aufenthaltsqualität für Nicht-Autofahrer – was laut Philine Gaffron, der Grund dafür ist, dass sich die Befürchtungen der Einzelhändler im Schnitt letztlich nicht bewahrheiteten. Wer sich mehr und länger in einer attraktiven Umgebung aufhalte, konsumiere bereitwilliger. „Menschen ziehen Menschen an, Autos tun das eigentlich nicht“, sagt Philine Gaffron. Voraussetzung: Die Alternativen werden gestärkt.

Was Bus und Bahn betrifft, beginnt im neuen Jahr tatsächlich eine neue Zeitrechnung. Besonders in Ludwigsburg wird der Bustakt deutlich verdichtet. Und theoretisch halten auch die im Innenstadtverein Luis organisierten Händler und Gastronomen das Vorgehen der Stadt für nachvollziehbar. Praktisch fragt sich Carin Kunz trotzdem, warum Kunden noch in die Innenstadt fahren sollten – wenn online alles viel bequemer zu haben ist. Und praktisch findet Christoph Sprenger, dass das Pferd von hinten aufgezäumt wird.

So erfreulich der bessere Bustakt sei, der Großteil des Landkreises habe davon nichts. Für den Großteil der Kunden von Oberpaur und anderen Geschäften werde es deshalb nicht attraktiver, auf das Auto zu verzichten. Laut einer aktuellen Luis-Erhebung fuhren 2019 mehr als 66 Prozent der Kreisbürger mit dem Auto in die Ludwigsburger Innenstadt; rund fünf Prozentpunkte mehr als 2013. Hinzu kommen, so Sprenger, die vielen Baustellen in der Innenstadt. Im neuen Jahr beginnt zudem die Kreissparkasse ihr Großbauprojekt. Danach steht der Umbau des Arsenalplatzes an. „Das Breuningerland hat solche Probleme nicht“, sagt Sprenger, der befürchtet, dass die höheren Gebühren die Besucher weniger in die Parkhäuser denn aufs Tammerfeld lenken.

Das jedoch will der Innenstadtverein verhindern. Er setzt nach Angaben des Citymanagers Markus Fischer auf noch mehr Aktionen, die die Besucherfrequenz in Ludwigsburg hoch halten sollen. Und er will den „Parkeschön“-Gutschein in einen „Dankeschön“-Bon verwandeln. Aus einem Rabatt für das Park- oder Busticket, soll eine Gutschrift werden, die auch in anderen Läden eingelöst werden kann.