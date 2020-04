Ludwigsburg Wenn eine Infektion den Job gefährdet

So wie dieser Firma dürfte es momentan vielen Arbeitgebern gehen. Sie müssen sich darauf verlassen, dass ihre Angestellten die Situation nicht ausnutzen und krank machen. Wenn schon keine Krankmeldung möglich sei, dann müsse das Gesundheitsamt eben ein Schreiben aufsetzen, um die betroffenen Personen gegenüber ihrem Arbeitgeber abzusichern, findet der Chef.

Dass die Mitarbeiter des Gesundheitsamts sich derzeit um viel zu viele Anfragen gleichzeitig kümmern müssen, ist offensichtlich. Deshalb wurden die Zeiten, in denen die vom Landratsamt eingerichtete Hotline erreichbar ist, schon mehrmals ausgeweitet. „Dass es in einem Einzelfall mal nicht optimal läuft und es zu einem Missverständnis kommen kann, ist möglich“, sagt Andreas Fritz. „Das bedauern wir, lässt sich aber wegen der Vielzahl der Anrufe nicht völlig vermeiden.“

In den Tagen, in denen sie vergeblich versuchten, eine Bestätigung für die Arbeit zu bekommen, rief auch die Familie Peter täglich beim Gesundheitsamt an. Ohne Erfolg. Auch mit Mitarbeitern der Stadt Ludwigsburg war die Familie im Austausch – aber auch sie konnten ihr nicht weiterhelfen. „Ein Zweizeiler hätte ja genügt.“

Die Kontaktsperre, die derzeit gilt, habe die Situation nicht einfacher gemacht. „Man darf ja nirgends hin, um ein Gespräch zu suchen, es läuft alles nur noch telefonisch“, beschreibt die 29-Jährige die Situation. Das habe ihren Mann, der ohnehin psychosomatisch erkrankt sei, so belastet, dass er tatsächlich krank geschrieben worden sei. Etwas mehr als zwei Wochen vergingen, ehe das Ergebnis des Corona-Tests vorlag: Es war negativ. Lisa Peter war erleichtert, aber ganz abgehakt hat sie die Sache immer noch nicht.

Im Fall von der Familie sei die lange Wartezeit auf das Testergebnis das Problem gewesen, sagt Andreas Fritz. „Normalerweise beträgt die Zeitspanne von Testung und Ergebnis maximal zwei Tage.“ Unglücklicherweise seien Ende März die Testkapazitäten in Ludwigsburg aber derart am Limit gewesen, dass es zu einer langen Wartezeit kam. Das Landratsamt sei aber weiter daran interessiert, die Situation der Familie zu klären. „Aus Sicht des Infektionsschutzes hat sich die Familie absolut korrekt verhalten.“ * Name geändert