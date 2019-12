Eifersuchtsszenen und Gabelstiche

Die Verletzungen an Kopf und Arm, die sie von der Auseinandersetzung in der Nacht zum 15. Dezember 2018 davontrug, könnten laut medizinischem Gutachten zwar von einem Messer stammen, entstanden nach Überzeugung des Gerichts aber, als die Frau und ihr Verlobter nach einem Handgemenge zu Boden fielen. In der Wohnung, in der es laut Richter aussah „wie bei Hempels unterm Sofa“, lagen und standen wegen eines Umzugs jedenfalls genügend Dinge, an denen man sich auf solche Art verletzen konnte.