Ludwigsburg Wie Ludwigsburg der Krise trotzen will

„Wir brauchen das Wohngebiet Fuchshofstraße“

In einem ersten Schritt aber heißt das für ihn und die Stadträte: Prioritäten setzen. Das heißt zum einen, Bauvorhaben, mit denen bereits begonnen wurde, auch abzuschließen. In der Hauptsache sind davon Schulum- und -neubauten betroffen. So werden die beschlossenen Sanierungs- und Umbauprojekte an der August-Lämmle-, der Friedrich-von-Keller-, der Eichendorff-, der Eberhard-Ludwig- und der Justinus-Kerner-Schule sowie des Goethe-Gymnasiums fortgesetzt.