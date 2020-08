Ludwigsburg Zecken-Expertin warnt vor Infektionen

Als Werkzeug zur Entfernung haben sich spezielle Zeckenpinzetten, Zeckenkarten oder Zecken-Lassos bewährt. Hat man nichts dergleichen zur Hand, tun es zur Not auch die Fingernägel. Dabei sollte man unbedingt darauf achten, dass die Zecke möglichst nah an der Haut gepackt und mit leichten Bewegungen langsam und kontrolliert aus der Stichstelle herausgezogen wird. „Drehbewegungen bringen nichts, da Zecken kein Gewinde haben“, erklärt Traub.

Viele Leute haben Angst, dass der Kopf der Zecke in der Wunde stecken bleiben könnte, doch das ist ein Irrglaube. Zecken haben an sich keinen Kopf. Sollte ein winziges schwarzes Pünktchen an der Stichstelle zurückbleiben, handelt es sich fast immer um Teile des Stichapparats. Diese stellen aus medizinischer Sicht keine Gefahr dar und werden in der Regel wenige Tage später vom Körper abgestoßen.

Traub rät dringend von alten Hausmittelchen oder „Tricks“ wie beispielsweise dem Bestreichen einer saugenden Zecke mit Nagellack, Öl oder dergleichen ab. Im darauffolgenden Todeskampf könnten erst recht Viren oder Bakterien von der Zecke ausgeschieden und in die Stichstelle übertragen werden.

Nach einem Stich sollte die Wunde auf jeden Fall sorgsam desinfiziert werden, schon damit keine anderen Keime in die Stichstelle eindringen können. Die Zecke sollte dann mit einem möglichst festen Gegenstand zerdrückt werden, so Traub. Eine leichte Rötung der Stichstelle ist zunächst normal. Nach dem Stich ist es ratsam, die Wunde zu beobachten. Entzündet sich die Wunde, sollte ein Arzt konsultiert werden.

Als wären Zecken nicht schon unangenehm genug, kommt nun hinzu, dass seit 2015 auch in Baden-Württemberg eine für hiesige Breitengrade neue Zeckenart ihr Unwesen treibt: die Hyalomma-Zecke, auch Riesenzecke genannt. Sie lebt eigentlich in den Trocken- und Halbtrockengebieten Afrikas, Asiens und Südeuropas, ist etwa dreimal größer als der hier verbreitete Holzbock. Während die hier heimische Schildzecke in der Regel passiv auf Grashalmen oder im Gestrüpp auf ihr Opfer wartet, macht sich die Hyalomma-Zecke aktiv auf die Suche nach ihrem Opfer. Sie kann Krankheiten wie das Krim-Kongo-Fieber-Virus übertragen.