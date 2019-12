Ludwigsburg Zieht die Rockfabrik nach Bietigheim?

Übergangsweise könnte die Rofa sich auch in die Räume des ehemaligen Clubs Pflaumenbaum an der Ludwigsburger Sternkreuzung quetschen. Auch dieser Vorschlag stammt von Knecht – wohl wissend, dass dies keine Dauerlösung ist. Die Rockfabrik ist 1600 Quadratmeter groß, der Pflaumenbaum nur 200 Quadratmeter. Aber auf dem Weg, so das Kalkül des Oberbürgermeisters, könnte der „Name der Rofa weiterleben, während man in Ruhe einen neuen Standort aufbaut“.

Bietigheim oder Schluss für immer – das sind momentan die Alternativen

Mehr hat die Stadt momentan nicht anzubieten. Mehrere potenzielle Standorte hat das Rathaus in Augenschein genommen, keiner davon lässt sich realisieren. Der Cluss-Keller unweit der B 27 scheidet aus Brandschutzgründen aus. Auf dem Getrag-Areal in der Weststadt steht zwar eine passende Halle, die aber noch lange belegt ist. Das ehemalige Nestlé-Areal am Bahnhof, das lange als erfolgversprechende Lösung galt, scheidet ebenfalls aus. Die Hallen stehen zwar leer, aber noch sind die Eigentumsverhältnisse ungeklärt. „Wir stehen dort ganz am Anfang der Planung“, sagt Knecht. „Das könnte frühestens in drei bis fünf Jahren eine Option werden.“ Zudem ist der Gemeinderat nicht vollends überzeugt, dass die Stadt ein solches Filetgrundstück für eine Disco­thek hergeben sollte.

Bleibt: Bietigheim. „Wir haben immer gesagt, dass wir in Ludwigsburg oder in der Nähe bleiben wollen“, sagt Rossbacher. „Bietigheim – das wäre zumindest keine Riesen-Entfernung.“ Zumal es nur noch diese eine Lösung zu geben scheint. Oder: am 1. Januar ist für immer Schluss. Entsprechend düster klingt das Motto der vielleicht finalen Silvesterparty: „The Final Countdown“.