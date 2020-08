Ludwigsburg Zigarettenautomat ausgeräumt

Ludwigsburg - Zwei Männer haben in der Nacht zum Dienstag einen Zigarettenautomaten in Grünbühl aufgebrochen und ausgeräumt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge die Täter gegen 2.35 Uhr auf der Straße „Frauenried“ dabei beobachtet, wie sie sich an dem Automaten zu schaffen machten. Als die Polizei eintraf, hatten die Unbekannten das Weite gesucht. Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass sie schwarz gekleidet waren. Einer trug eine Baseballmütze, der zweite hatten einen Müllsack dabei. Die Männer nahmen alle Zigarettenpackungen sowie die Geldkassette mit. Die Polizei sucht Zeugen.