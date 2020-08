Ludwigsburg/Zuffenhausen Film über Grabschändungen trifft einen Nerv

„Ich konnte nicht glauben, dass so etwas ausgerechnet mitten in Deutschland stattfindet. Ich dachte, ich bin in einem Film“, sagt Akaygün. Er fuhr erneut hin, traf Betroffene, hörte sich ihre Erlebnisse an. Dabei habe er auch von Frauen erfahren, die direkt von Unbekannten eingeschüchtert worden waren. „Die Menschen hatten Angst, wollten nicht mit der Presse darüber sprechen und keine Aufmerksamkeit erregen.“ Akaygün, der selbst aus der alevitisch-kurdischen Community stammt, lassen die Vorfälle nicht kalt. Er vermutet zu wissen, wer dahintersteckt: „Es gibt auch in Deutschland viele türkische Nationalisten mit Vorurteilen gegenüber Aleviten und Kurden.“ Vereine und Moscheen sieht er hier in der Pflicht: „Sie sind dazu da, um die Integration in der Mehrheitsgesellschaft voranzutreiben.“