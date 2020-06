Ludwigsburg Zulassungsstelle ist seit Wochen völlig überlastet

Außenstellen sollen wieder öffnen

Ganz unschuldig an den langen Wartezeiten sind aber auch die Autofahrer nicht. Weil viele einen Termin vereinbaren, diesen dann aber nicht wahrnehmen oder zusätzlich einen Zulassungsdienst beauftragen, blockieren sie unnötig eigentlich freie Kapazitäten. Etliche Antragssteller dürften in den vergangenen Wochen aber schon an der Terminvergabe gescheitert sein. Das Landratsamt räumt Probleme mit dem Online-System ein und stellt es deshalb um. Voraussichtlich wird es in zwei Wochen einsatzbereit sein. „Wir hoffen, dass das neue System besser funktioniert“, sagt Sprecher Andreas Fritz.