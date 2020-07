Ludwigsburg Zwei Konzerte gestrichen

Für das Konzert von DJ Bobo, das am 31. Juli hätte stattfinden sollen, konnte kein Ausweichtermin gefunden werden. Wer schon Tickets hat, erhält an der jeweiligen Vorverkaufsstelle sein Geld zurück. Käufern, die das Konzert des Schweizers am 6. Mai 2022 in der Stuttgarter Porsche-Arena besuchen wollen, steht ein Gutschein über die bereits gezahlte Vorverkaufsgebühr zu. Auch das Konzert von AnnenMayKantereit, die mit Freunden nach Ludwigsburg kommen wollten, fällt aus. Dass die komplette Tournee 2020 nicht nachgeholt wird, „schmerzt und macht uns unglaublich traurig“, teilt die Band mit. Fans, die Karten für Ludwigsburg hatten, erhalten von 1. Juli an ihr Geld zurück. Die weiteren Konzerte der Music-Open finden an folgenden Terminen statt: Dieter Thomas Kuhn: 30. Juli 2021, Alligatoah: 31. Juli 2021, Lionel Richie: 3. August 2021, Avantasia: 5. August 2021 Revolverheld: 7. August 2021, Sarah Connor: 8. August 2021, Peter Maffay: 6. August 2021.