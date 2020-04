Der jüngere Angeklagte – der 24-Jährige, der am betreffenden Abend mit dem Messer zugestochen haben soll – befindet sich seither in Untersuchungshaft. Um zu erklären, warum er sich bei der Eröffnung des Verfahrens am Montag nicht selbst zu den Vorwürfen der Anklage äußern wollte, sondern seinen Verteidiger eine Schilderung verlesen ließ, griff er zu Floskeln wie „Ich möchte keinen belasten, denn wir kennen uns alle gut“ oder „Grundsätzlich sind wir alle befreundet“. Was weder er noch sein Anwalt sagen wollten: Warum wurde gestritten? Was hat das vorgeblich freundschaftliche Verhältnis beendet?