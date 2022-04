Lüttich-Bastogne-Lüttich Das Comeback des Hochbegabten - Evenepoel wieder obenauf

"Es war hart. Jeder in meinem Team, in meiner Familie weiß das. Es gab viele Momente, in denen ich grundlos geweint habe, weil ich nicht zu mir gefunden habe. In so vielen Rennen", berichtete der 22-Jährige über seinen beschwerlichen Weg zurück, der ihm ein Happy End mit dem Sieg beim schweren Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne- Lüttich beschert hat.