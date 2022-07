Kavala - In der Nähe der nordostgriechischen Stadt Kavala ist am Samstagabend ein Flugzeug abgestürzt. Das bestätigte die griechische Feuerwehr per Twitter. Es soll sich bei der Maschine um ein Antonow-Frachtflugzeug handeln, das vom serbischen Nis auf dem Weg in die jordanische Hauptstadt Amman war, wie der Internetdienst Flightradar24 auf Twitter mitteilte. Das Frachtflugzeug habe acht Menschen an Bord gehabt, berichtete der griechische Staatssender ERT unter Berufung auf serbische Behörden.