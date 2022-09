Luftverkehr Zahl der Beschwerden wegen Flugreisen steigt deutlich

Ein Ende der Beschwerdewelle scheint vorerst nicht in Sicht. "Wir

gehen davon aus, dass uns auch in den nächsten Tagen

zahlreiche Schlichtungsanträge erreichen", sagte

SÖP-Geschäftsführerin Sabine Cofalla dem Blatt. Bis 23. September gingen bereits 2404 Anträge bei der SÖP ein. "Der sich aktuell für

September abzeichnende Trend könnte sich bis in den November

hinein fortsetzen", sagte Cofalla.