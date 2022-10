Bei der abgestürzten Maschine handelt es sich um ein einmotoriges Sportflugzeug, das in Donzdorf (Landkreis Göppingen) gestartet war. Ein Zeuge habe am frühen Samstagnachmittag beobachtet, wie das Flugzeug ins Trudeln geriet und in einen Wald stürzte. Die Maschine habe Feuer gefangen, sagte der Sprecher. An der Absturzstelle waren nur noch rußgeschwärzte Überreste zu sehen. Die Identität der Toten soll mit Hilfe einer DNA-Analyse geklärt werden.