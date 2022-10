Machtkämpfe Ein Jahr nach Parlamentswahl: Irak hat wieder eine Regierung

Der Irak leide unter "angehäuften Krisen" mit schwersten Folgen unter anderem in der Wirtschaft, sagte Al-Sudani in einer Rede vor dem Parlament. "Wir versprechen unserem großartigen Volk aufrichtig, die größtmögliche Anstrengung für einen Erfolg zu unternehmen". Alle politischen Kräfte würden eingebunden, ob sie nun direkt an der Regierung beteiligt seien oder nicht. Ziel sei unter anderem eine starke Wirtschaft mit vielen neuen Jobs und ein Kampf gegen Armut und Arbeitslosigkeit.