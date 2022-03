Machtwechsel Präsidentenwahl in Südkorea angelaufen

Sein größter Rivale Lee hat sich zum Ziel gesetzt, die Politik des stark gespaltenen Landes zu erneuern. Der 57-Jährige, der sich für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens engagiert, war bis zum Oktober Gouverneur der nordwestlichen Provinz Gyeonggi.

Internationale Beziehungen

Neben dem wirtschaftspolitischen Kurs in den nächsten fünf Jahren geht es bei der Wahl auch um den Umgang mit der kommunistischen Führung in Nordkorea, die Zusammenarbeit mit dem Bündnispartner USA und das schwierige Verhältnis zu Japan. Auch im Handelskrieg zwischen den USA und China sieht sich Südkorea in einer schwierigen Lage.

Lee will wie Moon trotz des Streits um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm weiter auf das Nachbarland zugehen und dabei neue Ansätze verfolgen. Von Yoon, der der amtierenden Regierung Versagen im Umgang mit Nordkorea vorwirft, wird eine härtere Gangart gegen Pjöngjang erwartet.

Derweil steigt die Zahlen der Corona-Infektionen stark. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden überstieg die Zahl der täglich erfassten Fälle am Dienstag erstmals 300.000. Wie schon bei der Parlamentswahl 2020 müssen die Wähler einen Mund- und Nasenschutz tragen, Einmal-Schutzhandschuhe überziehen und sich am Eingang der Wahlkabinen Fieber messen lassen. Um auch infizierte Personen wählen zu lassen, sollen die Wahllokale noch anderthalb Stunden nach der sonst regulären Schließung um 18.00 Uhr (10.00 Uhr MEZ) geöffnet bleiben. Erste Ergebnisse werden in der Nacht oder am frühen Donnerstagmorgen erwartet.