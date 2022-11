Ilie Sanchez traf den entscheidenden Elfmeter für Los Angeles. Zuvor war Wagner an Los Angeles' Ersatztorhüter John McCarthy gescheitert. McCarthy war erst in der Verlängerung eingewechselt worden, nachdem Stammtorwart Maxime Crepeau die Rote Karte gesehen und sich dabei selbst so schwer verletzt hatte, dass er vom Feld abtransportiert werden musste. In der regulären Spielzeit war Los Angeles zweimal in Führung gegangen. In der 85. Minute war dabei auch Wagner am 2:2-Ausgleich Philadelphias beteiligt.