Malawi Nach Polio-Fall: Impf-Kampagne für 2,9 Millionen Kinder

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef kündigte am Donnerstag die Beschaffung von 6,9 Millionen Impfdosen an und will zudem für Transport und Lagerung die bestehende logistische Infrastruktur in dem Binnenstaat aufwerten. So ist allein die Anschaffung von 223 neuen Kühlschränken für die Impfstoffe geplant. "Das Wiederauftauchen von Wildpolio in Malawi - mehrere Jahrzehnte, nachdem es zuletzt entdeckt wurde - ist Anlass für große Sorge", sagte der zuständige Unicef-Landesvertreter Rudolf Schwenk.