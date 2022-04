«Mallorca-Affäre» SPD-Mitarbeiter wollte Heinen-Essers Tochter ausspähen

Wenige Stunden nach dem Versuch, die Fotos der Tochter zu sehen, hatte Ursula Heinen-Esser die Geburtstagsparty für ihren Mann selbst bestätigt: Auch Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU), Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) und die damalige Staatssekretärin Serap Güler (CDU) seien dabei gewesen. Am nächsten Tag, dem 7. April, trat Heinen-Esser als Ministerin zurück.

Am heutigen Freitag soll Heinen-Esser erneut im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) zur Flutkatastrophe verhört werden. Es soll besonders um ihren Aufenthalt auf Mallorca gehen. Die CDU könnte den Spieß umdrehen. So sagte der Abgeordnete Matthias Kerkhoff dem "Stadt-Anzeiger": "Das Ausspähen von Kindern ist inakzeptabel und eine absolute Grenzüberschreitung. Familien müssen auch in Wahlkampfzeiten streng tabu in der politischen Auseinandersetzung sein." SPD-Chef Thomas Kutschaty müsse "unverzüglich" zu den Methoden seiner Partei Stellung beziehen.