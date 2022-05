Schüler absolvieren ihr Sozialpraktikum bei den Maltesern

Voll bei der Sache waren einige Schülerinnen und Schüler des Ernst-Sigle-Gymnasiums. Im absolvieren diese Woche ein Sozialpraktikum bei den Maltesern und halfen am Samstag bereits tatkräftig beim Spiele-Parcours für die Kinder. Beeka aus der 9. Klasse wollte einfach mal reinschnuppern. „Generell Erfahrung sammeln ist nicht schlecht“, sagte der Gymnasiast. Der 15-jährige Alex Wüst wurde konkreter. „Die Malteser haben mein Interesse geweckt, weil ich nicht nur was mit alten Menschen machen wollte, sondern allgemein helfen.“ Er sieht in der Arbeit der Malteser einen guten Mix und könnte es sich sogar vorstellen ehrenamtlich dabei zu bleiben.