Manchester Unided Fast 90 Minuten auf der Bank: Ronaldo der große Verlierer

Denn fast das ganze Spiel schmorte der 37-Jährige, der Man United gerne verlassen will, am Montagabend auf der Bank - quasi Majestätsbeleidigung. Während der Partie starrte der fünfmalige Weltfußballer oft ins Leere, während sich seine Teamkollegen auch mal unterhielten - Ronaldo wirkte isoliert. Erst in der 86. Minute wurde er eingewechselt.