Marbach/Benningen Seil am Neckarsteg trägt nicht mit voller Kraft

Dieter Wanner hob zudem hervor, dass es nicht von ungefähr kommt, wenn nun ein Strang ersetzt werden muss. Immerhin habe der Steg bereits mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel. „Da ist es aus unserer Sicht nichts Außergewöhnliches, wenn mal ein Seil ausgetauscht werden muss“, konstatierte er. Zwar sei der Steg 2008 saniert worden. Damals sei es aber in erster Linie darum gegangen, den Holzbodenbelag durch eine Stahlkonstruktion samt neuer Beschichtung zu ersetzen. An den Pylonen und den Seilen seien nur Instandhaltungsarbeiten vorgenommen worden. Erst jetzt steht also der Ersatz eines ganzen Seils auf der Agenda. Darüber hinaus wird bei anderen Strängen teilweise der Korrosionsschutz und über den gesamten Bereich die oberste Beschichtung erneuert. „Wir hoffen, dass wir das Ganze noch in diesem Jahr über die Bühne bekommen“, sagte Dieter Wanner.