Markgröningen Keine Masken und falsche Gläser

Markgröningen - Die Polizei hat am Dienstagabend mehrere Gaststätten in Markgröningen kontrolliert und dabei etliche Verstöße festgestellt – nicht nur gegen die Corona-Verordnung. Keiner der fünf Betriebe sei einwandfrei gewesen. Alle Wirte müssen deshalb mit Anzeigen rechnen. Laut Polizei waren in vier der fünf Kneipen die Kontaktformulare falsch oder unvollständig ausgefüllt worden. Auch einige der Bediensteten scherten sich offenbar wenig um die Regeln. In drei Fällen trugen sie keine Maske oder hatten diese nicht über die Nase gezogen.