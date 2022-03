Medizin Jahrzehnte auf Viren-Jagd: US-Forscher Robert Gallo wird 85

Keine einfachen Zeiten

Schon als Student veröffentlichte Gallo die erste wissenschaftliche Arbeit. Inzwischen steht er als Mitautor in rund 1300 Veröffentlichungen. Mehrfach habe er sich dafür komplett überarbeitet, sagt Gallo rückblickend. Es seien anfangs keine einfachen Zeiten gewesen - auch nicht für seine Frau Mary Jane Hayes, die er 1961 heiratete, und die beiden gemeinsamen Kinder.

Über verschiedene Universitäten kam Gallo in den 1960er Jahren an die National Institutes of Health in Maryland und wechselte in den 90er Jahren an die University of Maryland. Anfang der 80er Jahre entdeckte er mit seinem Team die ersten menschlichen Retroviren - darunter HTLV-I, das Leukämie hervorrufen kann. Für diese Entdeckung "humaner exogener Retroviren" erhielt Gallo 1999 eine der bedeutendsten deutschen Medizin-Auszeichnungen, den Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis.

Später fand Gallo auch das damals so genannte HTLV-III, den Aids-Erreger. Diese Entdeckung war allerdings extrem umstritten - und sorgte für eine der größten öffentlichen Streitdiskussionen der Wissenschaftsgeschichte. Der im Februar im Alter von 89 Jahren gestorbene französische Forscher Luc Montagnier hatte in den 80er Jahren parallel ebenfalls versucht, den Aids-Erreger zu isolieren. Gallo und Montagnier arbeiteten eng zusammen. Dann verkündete das US-Gesundheitsministerium, dass Gallo das Aids-Virus entdeckt und sogar auch einen Bluttest für Patienten entwickelt habe. Gallo wurde gefeiert - bis herauskam, dass Montagnier eigentlich schon früher dran gewesen war.

Beim Nobelpreis geht Gallo leer aus

Erst 1994 einigten sich die beiden Forscher auf eine Art wissenschaftlichen Friedensvertrag, der unter anderem beiden die gleichen Einnahmen aus dem Patent für den Aids-Test zusprach. Die Zeit sei "kompletter Stress" gewesen, erinnert sich Gallo.

Den Nobelpreis bekam 2008 nur Montagnier, gemeinsam mit seiner französischen Kollegin Francoise Barré-Sinoussi. Gallo blieb außen vor. Er sei "überrascht und verletzt" von der Entscheidung gewesen, sagt Gallo. "Aber ich bin kein Preisrichter, ich vergebe das Geld nicht und ich gratuliere Gewinnern."

Gallo hat zahlreiche andere Ehrungen bekommen, darunter gleich zweimal den renommierten Lasker-Preis und den mit einer Million Dollar dotierten israelischen Dan-David-Preis. Zudem ist der Wissenschaftler Ehrendoktor an fast 30 Universitäten. "Ich habe einfach sehr viel Glück", sagt Gallo. "In jedem Aspekt des Lebens habe ich Glück gehabt."