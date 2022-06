Messerstecher von Würzburg Psychiatrie-Klinik: Keine Hinweise auf spätere Tat

Es habe "keine Anhaltspunkte für Selbst- und Fremdgefährdung" gegeben, sagte der Ärztliche Direktor des Zentrums für Seelische Gesundheit in Würzburg, Dominikus Bönsch, am Freitag vor dem Landgericht Würzburg. Die Beschäftigten hätten den Somalier bei seinen insgesamt vier Aufenthalten in der Klinik in dem halben Jahr vor dem Verbrechen "nicht als herausstechenden Patienten wahrgenommen".