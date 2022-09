Migration Athen: An einem Tag 1500 Migranten am Grenzfluss Evros

Dies sagte der Minister für Bürgerschutz, Takis Theodorikakos, am Donnerstag dem Nachrichtensender Skai. "Ich möchte klarstellen: Es ist ein organisierter Plan der Türkei", sagte Theodorikakos. In zahlreichen Fällen brächten Fahrzeuge türkischer Sicherheitskräfte die Menschen bis an die türkische Seite des Grenzflusses, berichteten Migranten nach ihrer Ankunft.