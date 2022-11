Die neue Rechtsregierung in Rom hat Italiens Kurs gegenüber Seenotrettern und Schutzsuchenden deutlich verschärft. So durften mehrere Schiffe privater Rettungsorganisationen tagelang nicht in einen Hafen einfahren. Am Wochenende ließen die Behörden dann zwei Schiffe mit aus Seenot geretteten Migranten anlegen. Hilfsbedürftige, Frauen und Kinder durften von Bord. Die anderen rund 250 Menschen sollen an Bord bleiben und wieder in internationale Gewässer zurückkehren. Zudem warteten am Montag zwei weitere Rettungsschiffe vor Sizilien darauf, in einen Hafen einlaufen zu dürfen.