Millionenschaden Prozess um verschwundenes Gold vor Abschluss

Vorwurf: Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ex-Geschäftsführer schweren Betrug vor. Alleine die Anklageschrift umfasst 226 Seiten. Der Angeklagte äußerte sich in dem Verfahren lange Zeit nicht. Mittlerweile räumte er Schott zufolge ein, dass er die Situation der Firma ab 2017 hätte erkennen müssen. "Er hat die Verantwortung übernommen", sagt die Anwältin. Er habe gesagt, dass es ihm hätte auffallen müssen, dass das Unternehmen überschuldet sei und trotzdem weiterlief. Eine aktive Beteiligung an den mutmaßlichen Betrügereien habe er nicht eingeräumt. Der 51-Jährige sitzt seit mehr als drei Jahren in Untersuchungshaft.