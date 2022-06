Mineralölkonzerne Streit in Koalition: Ökonomen uneins über Extraprofit-Steuer

Lindner: Kein "Stammtisch"-Steuerrecht

Am Abend unterstrich der FDP-Chef seine Position in der ARD-Sendung "Maischberger". "Wer glaubt, jetzt eine Übergewinnsteuer einzuführen, der kann ja nicht sicher sein, dass die nicht überwälzt wird neu auf die Preise", warnte er. Zudem argumentierte Lindner, das Steuerrecht kenne keine Übergewinne, sondern nur den Gewinn, der in Deutschland hoch besteuert werde. Er wolle nicht, dass das Steuerrecht "nach der Stimmung (...) am Stammtisch" bestimmt werde. "Das Steuerrecht muss neutral sein", so der Finanzminister.

Auch die Wirtschaftsweise Veronika Grimm kritisierte die Debatte. "Die Übergewinnsteuer dürfte letztendlich mehr schaden als nützen", sagte sie der Zeitung. "Zunächst gibt es keine klare Definition, was ein Übergewinn genau ist. Die Gefahr, dass man auch Unternehmen besteuert, die mit ihren Aktivitäten zur Bewältigung der Krisen beigetragen haben, ist groß", sagte das Mitglied im Wirtschafts-Sachverständigenrat der Bundesregierung.

Frei (CDU) spricht von "Planwirtschaft pur"

Unionsfraktionsvize Thorsten Frei nannte die Idee einer Übergewinnsteuer "Planwirtschaft pur, mit marktwirtschaftlichem Denken hat sie nichts zu tun". Die Mineralölkonzerne zu überwachen sei Sache des Kartellamts, sagte Frei der "Rheinischen Post". Der CDU-Politiker Jens Spahn, ebenfalls Unionsfraktionsvize, hatte dagegen gesagt, man müsse ungerechtfertigte Extra-Gewinne von Öl-Multis wie in Großbritannien mit einer Steuer abschöpfen.

Die Grünen-Haushaltspolitikerin Paula Piechotta sagte der dpa: "Soziale Marktwirtschaft bedeutet auch das Eintreten gegen Machtballung am Markt und aktive Steuerpolitik - gerade auch in Krisenzeiten wie jetzt." Eine Übergewinnsteuer könne "ausgleichend wirken, wenn wenige auf Kosten aller immense Gewinne einstreichen, ohne dass sie einen Mehrwert geschaffen haben."