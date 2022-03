Kriminalität Vier Jahre Haft in Missbrauchskomplex um Zwölfjährige

Der nun Verurteilte habe "seine Tat in drastischen und obszönen sowie erniedrigenden Worten angekündigt", teilte das Gericht zur Urteilsverkündung mit. Die Kammer kam zu der Überzeugung, er habe "sich bewusst zu einer Umsetzung von in einem Chat geäußerten Vergewaltigungsphantasie an einem Kind entschlossen". Der Angeklagte habe mit der Tat "eine eigene Aufwertung durch Abwertung und Objektifizierung anderer zur Erlangung von Macht und Kontrolle, wenigstens für ein paar Minuten, erleben wollen".