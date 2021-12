Missbrauchsprozess Anklage: Ghislaine Maxwell "raffinierte Sexualstraftäterin"

Sie sei "gefährlich" und eine "raffinierte Sexualstraftäterin", sagte Staatsanwältin Alison Moe am Montag in New York laut US-Medienberichten in ihrem Schlussplädoyer. "Sie hat ihre Opfer manipuliert und sie auf sexuellen Missbrauch vorbereitet", zitierte die "New York Times" die Anklägerin. Maxwell sei "schick" und "lächelnd" aufgetreten und habe so die mutmaßlichen Opfer, die oft aus problematischen Familienverhältnissen stammten, in eine Falle gelockt.