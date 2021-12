Mit 53 Jahren Il Divo-Sänger Carlos Marin gestorben

In den sozialen Medien bekundeten Stars ihre Trauer. Hollywood-Star Barbra Streisand veröffentlichte auf Instagram ein gemeinsames Foto und schrieb: "Du bist zu früh von uns gegangen, Carlos. Ruhe in Frieden." Der Musikproduzent Simon Cowell, der die vier Sänger 2003 entdeckt hatte, schrieb auf Twitter: "Mir fällt es so schwer, in Worte zu fassen, wie ich mich gerade fühle. Ich bin am Boden zerstört, dass Carlos Marin gestorben ist. Er hat das Leben geliebt." Zu Marins Todesursache gab es zunächst keine offiziellen Angaben.