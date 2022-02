Den "unerwarteten Verlust" ihres Vaters hatten dessen drei Kinder in einem Statement am Sonntag (Ortszeit) bestätigt. Demnach war Reitman am 12. Februar in Montecito im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben. Ihr Vater habe sie gelehrt, "stets nach der Magie im Leben zu suchen", hieß es in der Mitteilung, die der Nachrichtenagentur AP vorlag. Im vergangenen Jahr hatte Reitmans Sohn, der ebenfalls Regie führende Jason Reitman ("Juno"), mit "Ghostbusters: Legacy" eine weitere Fortsetzung der Blockbuster-Reihe ins Kino gebracht.