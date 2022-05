Mit 83 Jahren Schauspieler Rainer Basedow gestorben

Als herausragender Nebendarsteller hat Basedow sich ab den 60er Jahren in die Filmgeschichte eingeschrieben. Unvergessen sein Auftritt in "Zur Sache Schätzchen" (1968), wo er als Beamter auf dem Polizeirevier einen Striptease von Uschi Glas verhindern will. "Der Polizist hängt mir heute noch nach", erinnerte er sich 2008. Basedow prägte auch die Figur des Wachtmeisters Dimpfelmoser an der Seite von Gert Fröbe beim "Hotzenplotz". "Das war fast eine Hauptrolle."