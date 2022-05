Mit 86 Jahren US-Country-Star Mickey Gilley gestorben

Der aus Natchez in Mississippi stammende Musiker sei erst kürzlich von einer Tournee mit zehn Auftritten nach Hause zurückgekehrt. Gilley, ein Cousin von Rock'n'Roll-Star Jerry Lee Lewis, hatte in seiner langen Karriere 17 Nummer Eins Country-Hits, darunter "Room Full of Roses", "I Overlooked an Orchid" und "Don't the Girls All Get Prettier at Closing Time".